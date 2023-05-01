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Студенты ГАУ Северного Зауралья учат подготавливать почву и семена к посеву

Общество, 13:28 28 мая 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Студенты ГАУ Северного Зауралья под руководством опытных агрономов учатся подготавливать почву и семена к посеву, рассчитывать норму и вносить минеральные удобрения. Под зерновые, зернобобовые и травы в учебно-опытном хозяйстве отведено около двух тыс. гектар, сообщает "Мегатюмень".

На этой неделе сеют овес и пшеницу. Продолжается посев ячменя и кукурузы. На очереди – однолетние травы. Завершить полевые работы в учхозе ГАУ Северного Зауралья планируют в оптимальные агротехнические сроки.

"С одной стороны, хорошо, что дождь не мешает работе. Пока в почве сохраняется весенняя влага, но если в ближайшее время не будет осадков, мы рискуем получить намного меньше запланированных 40 центнеров с гектара зерновых и зернобобовых культур", – сказал директор учхоза Валерий Герасимов.

Помочь на складе и контролировать сеялки доверяют первокурсникам. Студенты, имеющие водительское удостоверение, могут поработать трактористами за оплату. Каждый сезон в учхозе трудятся около 100 человек – это будущие аграрии, механизаторы и животноводы. Таким образом, полученные на парах знания ребята применяют на практике.

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# ГАУ Северного Зауралья , посевная кампания

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