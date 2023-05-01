Более 1,6 млн людей проживают в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 1 млн 609,8 тыс. человек увеличилась численность населения в Тюменской области в 2023 году. В 2023 году снизился миграционный отток. За год численность населения увеличилась на 8,1 тыс. человек.

Как сообщает издание "Вслух.ру", по данным Тюменьстата, в январе-феврале 2023 г. в регион переехало 6 тыс. 973 человека, в том числе 5 тыс. 524 из других регионов России. Еще 1 тыс. 317 переехало из стран СНГ и 132 — из дальнего зарубежья.

"Мы в числе тех регионов России, в которые активно приезжают жить и работать. Это подтверждает и стабильный рост численности населения", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Добавим, в январе и феврале 2023 г. родилось 2 тыс. 737 малышей. По данным регионального управления ЗАГСа, самые популярные имена для малышей — Анна и Александр.