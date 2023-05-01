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Тюменская область получила награды в шести номинациях международного конкурса видеопроектов

Общество, 11:52 29 мая 2023

t.me/lpto72

Тюменская область отмечена наградами в шести номинациях I Международного лично-командного конкурса видеопроектов туристских дестинаций "Диво Мира". Эксперты оценили работы: "Вертикальные видео до 1 минуты", "Культурно-познавательный туризм", "Туристические направления", "Вертикальные видео до 3 мин", "Природа" и "Туристические события".

Об этом директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова написала в своем Telegram-канале.

"Когда любишь регион всей душой, очень хочется передать это чувство окружающим. Показать наш уютный Тобольск, сказочную Тюмень, хлебосольный Ялуторовск, поделиться древним морем и величественными лесами, теплым летом и необыкновенным ароматом сибирских блюд. Чтобы каждый смог увидеть, представить, прикоснуться, почувствовать Сибирь на кончиках пальцев. И у нашей команды это получилось", - считает Трофимова.

Она поблагодарила команду профессионалов, благодаря которым видеоролики Visit Tyumen получили высокое признание жюри международного конкурса.

Напомним, Тюменское музейно-просветительское объединение одержало победу в конкурсе "Диво Мира" с документальным фильмом "Тобольский кремль. Голос истории".

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# Visit Tyumen , Мария Трофимова , туризм

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