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Более тысячи тюменцев получили помощь скорой в выходные дни

Общество, 12:25 29 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 100 жителям Тюмени и Тюменского района потребовалась помощь врачей и фельдшеров скорой с 27 по 28 мая. За минувшие выходные диспетчеры приняли 598 экстренных вызовов, в стационары доставлены 496 пациентов.

В поликлиники диспетчеры передали 657 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 103 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

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# скорая помощь

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