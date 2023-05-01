Юных тюменцев научат рисовать кляксами и решать нестандартные задачи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр архитектурной подготовки Тюменского индустриального университета приглашает тюменцев отметить День защиты детей. 1 июня для жителей города проведут творческие мастер-классы, выставки, занимательное черчение и веселую разминку, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Участников познакомят с нетрадиционной техникой рисования - кляксографией. С помощью акварели и трубочки гости праздника смогут создать уникального морского обитателя. Также ребята научатся превращать плоскостную композицию в объемную и сделают летнюю открытку с насекомыми. На мастер-классе "Квартира мечты" желающие смогут попробовать себя в роли дизайнера-проектировщика, грамотно расставить мебель, наполнив помещение всеми необходимыми функциями.

Также юным тюменцам расскажут о деревянном зодчестве на мастер-классе "Деревянный конструктор-наличник". Участники соберут из конструктора наличник оконного проема "Дома Буркова". На уроке "Занимательное черчение" дети вместе с родителям будут решать интересные и нестандартные задачки, направленные на формирование критического мышления.

Праздник пройдет с 14 до 19 часов по адресу ул. Нагорной, 6. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Добавим, Центр архитектурной подготовки при Институте архитектуры и дизайна ТИУ готовит будущих архитекторов и дизайнеров по направлениям: Архитектурно-художественные классы для детей от 5 лет до 11 класса; Курсы по подготовке к поступлению в вуз на направления "Архитектура", "Дизайн архитектурной среды" и "Дизайн"; Творческие курсы и студии для детей и взрослых. Также в центре можно провести каникулы с пользой. Для учеников с 1 по 9 класс будут проходить творческие занятия в "Летней студии".