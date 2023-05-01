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Бойцам тюменского батальона “Ермак” доставили посылки от родных и близких

Общество, 12:14 29 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бойцы тюменского батальона “Ермак” получили посылки от родных и близких. Гуманитарный груз доставили в зону проведения спецоперации благодаря акции “Тепло родного дома”, сообщает информационный центр правительства региона.

”Победа будет за нами! Благодарим за акцию”, — сказал один из бойцов.

Акция "Тепло родного дома" реализуется по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. Ее курирует региональное отделение партии "Единая Россия".

Видео информационного центра правительства Тюменской области

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# помощь , посылки

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