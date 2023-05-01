53 тыс. 316 избирателей Тюмени приняли участие в предварительном голосовании ЕР

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

53 тыс. 316 избирателей Тюмени приняли участие в предварительном голосовании "Единой России" с 22 по 28 мая. Оно прошло в штатном режиме, без нарушений, жалоб в организационный комитет не поступало.

Об этом сообщил секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

В пресс-службе регионального отделения партии напомнили, что в Тюмени избиратели голосовали за кандидатов для дальнейшего выдвижения их на выборы депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 19 (Калининский, Тюмень) и № 20 (Восточный, Тюмень).

"Жители Тюмени проявили высокую активность. Особенностью проведения предварительного голосования в этом году было то, что оно проходило только в электронном виде. Среди избирателей было много молодежи, это и понятно, молодые ребята намного быстрее ориентируются в интернет-технологиях. Благодарю каждого, кто проявил свою гражданскую позицию и принял участие в предварительном голосовании", - отметил Андрей Артюхов.

На участие в предварительном голосовании в Тюменскую областную думу заявились 13 кандидатов. Конкурс составил 6,5 человек на место. Результаты можно посмотреть на сайте.

Выборы в Тюменскую городскую думу проходят по пропорционально-мажоритарной системе – 10 депутатов избираются по единому избирательному округу и 26 – по одномандатным избирательным округам.

Андрей Артюхов подчеркнул, что кампания предварительного голосования в Тюменскую городскую думу в 2023 году стала самой конкурентной. В ней участвовало 215 кандидатов. Конкурс составил 6 человек на место. Среди кандидатов было три участника СВО.

При этом среди заявленных участников было 17 действующих депутатов Тюменской городской думы (8%), 98 кандидатов до 35 лет (45%), 58 участников кадрового проекта "Политстарт" (27%), 34 представителя общественных объединений, 26 секретарей первичных отделений партии (12%), 112 членов партии (52%), 24 сторонника (11%) и 79 беспартийных (37%).

С учетом результатов предварительного голосования в июне президиум регионального политического совета выдвинет кандидатов в депутаты Тюменской областной думы, а на конференции Тюменского городского отделения партии представят кандидатов в депутаты Тюменской гордумы.