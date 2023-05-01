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Более 214 млн личинок сиговых отправили из Тобольского рыбопитомника на подращивание в Югру

Экономика, 16:16 29 мая 2023

тюменский филиал ВНИРО | Фото: тюменский филиал ВНИРО

Более 214 млн личинок сиговых рыб отправили из Тобольского рыбопитомника на подращивание в Югру. На рыбоводческих участках озер Айтор и Ванзетурский Сор личинки муксуна и нельмы несколько месяцев будут набирать вес. Затем уже окрепшую молодь сиговых выпустят в Обь-Иртышский бассейн, сообщает тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

С октября прошлого года икра инкубировалась в крупнейшем инкубаторе сиговых рыб в стране - рыбопитомнике "Тобольский". Он оснащен 1,5 тыс. аппаратов Вейса и почти 150 бассейнами для выдерживания личинок. На инкубацию в рыбопитомник икра поступает от собственных ремонтно-маточных стад сиговых видов рыб – самых крупных в Западно-Сибирском бассейне.

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Отметим, что в 2022 году тюменский филиал ВНИРО пополнил Обь-Иртышский бассейн более чем чем на 165 млн штук молоди сиговых видов рыб, из них 86 млн - муксуна и нельмы.

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# зарыбление , нельма , рыбоводство , Тюменский филиал ВНИРО

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