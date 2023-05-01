В Тюмени пройдет выпуск курсантов добровольной подготовки к военной службе

| Фото: пресс-служба регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» | Фото: пресс-служба регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»

Более 100 ребят станут выпускниками системы добровольной подготовки к военной службе. Торжественное мероприятие пройдет на Исторической площади у мемориала "Вечный огонь" 31 мая. Ребятам вручат свидетельства о получении дополнительного образования, сообщает пресс-служба центра "Аванпост".

На церемонию приедут курсанты регионального центра "Аванпост" и юнармейцы, выпускники специализированных групп добровольной подготовки к военной службе из Юргинского, Упоровского, Тюменского районов и Ялуторовска. В мероприятии примет участие знаменная группа курсантов первого года обучения, им выпускники торжественно передадут копию боевого знамени 38 Тобольского пехотного полка.

Добавим, ребята обучались огневой, строевой, физической, медицинской, тактической, инженерной, штурмовой, воздушно-десантной, высотной подготовке, изучали военную топографию и много сил вложили на тренировках по военно-прикладным видам спорта. Курсанты проходили квалификационные испытания - для них это являлось экзаменом. Выпускники отправлялись на суточные полевые выходы даже в самую холодную погоду и принимали участие в региональных и всероссийских мероприятиях и соревнованиях, занимая призовые места.