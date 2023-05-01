Курсант ТВВИКУ стал чемпионом Уральского федерального округа по дзюдо

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Курсант 1 курса Тюменского высшего военного инженерного командного училища Джамалдин Алдерханов победил на чемпионате Уральского Федерального округа по дзюдо, который состоялся в одном из спортивных центров Челябинска. Участниками турнира, сообщается на сайте Минобороны России, стали представители Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также Ханты – Мансийского автономного округа.

Судейство поединков проходило по олимпийской системе до двух выбываний. Участники оценивались как в личном зачете, так и в общекомандном.

"По результатам турнира Джамалдин Алдерханов выполнил нормы для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России" по дзюдо, - отмечено в сообщении. - В ближайшее время специальное звание будет присвоено тюменскому спортсмену. Кроме того, курсант ТВВИКУ войдет в состав сборной команды от Тюменской области и будет защищать честь региона и родного училища на чемпионате России по дзюдо".

Дзюдо и самбо в Тюменской области развиваются более 35 лет. За это время было завоевано немало блестящих побед. В целях дальнейшего роста этих видов спорта, областной департамент по спорту и молодежной политике в 2008 году учредил ГАУ ДОД ТО "ЦОП "Тюмень-дзюдо", а в 2010 закончилось строительство спортивного комплекса этого учреждения. На открытии здания присутствовал президент России Владимир Путин.

Уникальность спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" признана специалистами всего мира и, по словам президента международной федерации дзюдо Мариуса Визера, данное сооружение входит в тройку лучших специализированных сооружений по дзюдо в мире.