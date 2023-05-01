Тюменцы могут поучаствовать в конкурсе кинопедагогов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут подать заявку на участие в VI открытом конкурсе педагогического мастерства "Лучший кинопедагог" до 10 сентября 2023 года. В творческом состязании могут принять участие учителя и родители, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Чтобы стать участником, необходимо выбрать и посмотреть фильм на платформе zeroplus.tv и разработать методический материал для занятия с детьми. Затем нужно загрузить работу в облачное хранилище и заполнить заявку по ссылке. Всего предусмотрено пять номинаций: "Лучший киноурок для детей дошкольного возраста"; "Лучший киноурок для детей младшего школьного возраста"; "Лучший киноурок для детей среднего школьного возраста"; "Лучший киноурок для детей старшего школьного возраста и студентов"; "Лучшая киноигра, созданная на киноматериале".

Работы принимают до 10 сентября. Имена победителей назовут на Международной конференции по кинопедагогике уже в ноябре. Более подробную информацию можно узнать в положении и на сайте.