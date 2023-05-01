Жители Тюменской области отдали мошенникам 28,4 миллионов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

28,4 млн рублей похитили мошенники у 75 жителей Тюменской области за прошедшую неделю. Самый большой ущерб – 4,8 млн рублей понес житель Тобольска, который думал, что инвестирует в доход с виртуальной торговой биржи, но перечислил деньги на неизвестные счета, сообщает региональная прокуратура.

Общался он с неизвестным в мессенджерах Skypе и WhatsApp. О том, что в отношении него совершаются мошеннические действия, не подозревал, уточняется в сообщении.