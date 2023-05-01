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Трех лосей, косулю и медведя сбили водители на дорогах Тюменской области

Происшествия, 11:52 30 мая 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Трех лосей, косулю и медведя сбили водители на дорогах Тюменской области за неделю. Большая часть этих животных погибла на федеральных и региональных трассах, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

Так, 28 мая на 448-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе водитель сбил медведя и скрылся с места. Виновники всех дорожно-транспортных происшествий разыскиваются, уточняется в сообщении.

В ведомстве напомнили, что водители, которые скрылись с места аварии, могут лишиться прав на 1,5 года или попасть под административный арест на срок до 15 суток. Сообщить о столкновении с диким животным нужно по единому номеру службы спасения 112, оператору 02 либо в дежурную часть ГИБДД.

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# Госохотдепартамент , ДТП , животные

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