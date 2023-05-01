Спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах из-за жары

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

На водоемах Тюменской области продолжаются профилактические работы и патрулирование. Инспекторы напоминают местным жителям о безопасности на воде. Особое внимание уделено детям.

Рейды проходят по будням, а в выходные эта работа усиливается. "Рейды проходят по всем районам — не только там, где есть подразделения ГИМС. Где их нет, в патрулировании и профработе участвуют сотрудники пожарно-спасательных отрядов и ТОСЭР. Прежде всего в связи с началом каникул все направлено на профилактику травматизма и гибели детей. Весь акцент смещается на них", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

С купающимися в неположенных местах ведут разъяснительные беседы. Если патрулирующие видят детей, которые одни зашли в воду, беседуют со взрослыми. Тюменским родителям советуют не оставлять несовершеннолетних без присмотра ни на секунду.

27 мая в Тюмени произошла трагедия. В этот день группа несовершеннолетних решила искупаться на оз. Липовое. Один из подростков утонул. Тело извлекли на поверхность водолазы ТОСЭР.

Напомним, в Тюменской области действует запрет на посещение природных водоемов.

Инна Пахомова