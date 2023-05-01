Бесплатные мастер-классы и скейт-соревнования организуют для юных тюменцев

| Фото: сообщество "Департамент спорта Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Департамент спорта Тюменской области" во ВКонтакте

Открытые занятия по скейтбордингу и соревнования по этому виду спорта пройдут в Тюмени в бетонном скейт-парке в сквере Вьюжный (ул. Вьюжная, 4) 1 и 3 июня. Мероприятие организуют центр спорта и отдыха "Воронинские горки", федерация скейтборбинга и роллер-спорта Тюменской области в рамках федерального проекта Social Skate School, сообщает областной департамент спорта.

1 июня организаторы приглашают всех желающих попробовать себя в катании на роликовой доске под руководством ведущих специалистов региона. Площадка откроется в 12 часов.

В этот же день состоятся соревнования для спортсменов младше 15 лет. Для участия нужно пройти регистрацию, которая стартует в 14 часов 30 минут. Начало соревнований – в 15 часов.

3 июня посетителей скейтпарка во Вьюжном ждут зрелищные заезды от спортсменов всех возрастов. Начало в 12 часов.

"Это первое наше событие на площадке на Вьюжной - бетонный скейтпарк наконец задействован на радость спортсменам. Надеемся, что в ближайшие годы подобные площадки начнут появляться в разных районах города - тогда будет возможность чаще проводить мероприятия такого рода", - прокомментировал заместитель директора по физкультурно-спортивной работе центра "Воронинские горки" Алексей Козлов.

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