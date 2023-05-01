  • 31 мая 202331.05.2023среда
  • USD80,6872
    EUR86,5119
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер юго-восточный

От тюменцев ждут заявок на всероссийский конкурс креативных лидеров

Общество, 17:16 31 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский конкурс "Лагерь креативных лидеров" принимает заявки с 30 мая по 2 июля. Тюменское агентство развития креативных индустрий является партнером проекта.

"Конкурс станет отборочным этапам для участия в очном обучении навыкам креативного лидерства и трансформации своего бизнеса. Победителей ждёт: образовательная программа от ведущих экспертов креативного предпринимательства; четыре очных интенсива в городах-лидерах креативных индустрий; сопровождение наставника на протяжении четырех месяцев для внедрения полученных знаний в бизнес-деятельность", - рассказали в ТАРКИ.

Принять участие могут граждане России в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие свой бизнес в креативных индустриях и возможность присутствовать на очном обучении в Тюмени, Красноярске, Москве или Ульяновске. При этом расходы на транспорт и проживание - за счет организаторов.

"Лагерь креативных лидеров - уникальная образовательная программа для действующих креативных предпринимателей. Здесь есть всё для роста: профессиональное комьюнити, помощь экспертов, новые возможности для тебя и твоего бизнеса", - уверяют организаторы.

Подробнее о конкурсе на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# креативные индустрии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:45 31.05.2023Речной флот "Транснефть – Сибири" готов к навигации
18:34 31.05.2023Тюменская "Лавка добра" принимает одежду и обувь для детей
18:20 31.05.2023 Игры и викторины проведут для юных тюменцев в сквере Депутатов в День защиты детей
18:11 31.05.2023Детский рок-концерт и мультики под симфонический оркестр: куда сходить 1 июня в Тюмени