От тюменцев ждут заявок на всероссийский конкурс креативных лидеров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский конкурс "Лагерь креативных лидеров" принимает заявки с 30 мая по 2 июля. Тюменское агентство развития креативных индустрий является партнером проекта.

"Конкурс станет отборочным этапам для участия в очном обучении навыкам креативного лидерства и трансформации своего бизнеса. Победителей ждёт: образовательная программа от ведущих экспертов креативного предпринимательства; четыре очных интенсива в городах-лидерах креативных индустрий; сопровождение наставника на протяжении четырех месяцев для внедрения полученных знаний в бизнес-деятельность", - рассказали в ТАРКИ.

Принять участие могут граждане России в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие свой бизнес в креативных индустриях и возможность присутствовать на очном обучении в Тюмени, Красноярске, Москве или Ульяновске. При этом расходы на транспорт и проживание - за счет организаторов.

"Лагерь креативных лидеров - уникальная образовательная программа для действующих креативных предпринимателей. Здесь есть всё для роста: профессиональное комьюнити, помощь экспертов, новые возможности для тебя и твоего бизнеса", - уверяют организаторы.

Подробнее о конкурсе на сайте.