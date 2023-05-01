Тюменский студент завоевал Гран–при всероссийской олимпиады по биохимии

| Фото: пресс-служба Тюменского медицинского университета | Фото: пресс-служба Тюменского медицинского университета

Третьекурсник Института фармации Тюменского медицинского университета Илья Кузминов выиграл Гран-при Всероссийской межвузовской студенческой олимпиады "Биохимия – основа жизни", финал которой прошел в Ставрополе. Тюменский студент стал лучшим из тысячи участников, представлявших 40 регионов России, сообщает пресс-служба вуза.

"Я готовился к олимпиадам под руководством заведующего лабораторией хроматографии и элементного анализа Даниэля Игоревича Бояринцева. Вместе с наставником участвую в создании новых лекарственных препаратов, а также занимаюсь собственным проектом – созданием диагностических тест-систем", - рассказал Илья Кузьминов.

Олимпиада прошла в два этапа. После заочного тура, включавшего тестирование, 38 студентов-участников пригласили на очный финал. На базе Северо–Кавказского федерального университета финалисты демонстрировали теоретическую подготовку и решали практические задания по биохимии. Тюменца признали лучшим в личном зачете.

Добавим, ранее Илья стал серебряным призером II научно–практической олимпиады по биохимии с международным участием "BioChemistry Rules", которую организовал Самарский медицинский университет в дистанционном формате.