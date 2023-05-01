В Ишимском районе Тюменской области начал работу центр по начальной военной подготовке

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Районный центр по начальной военной подготовке работает на базе Стрехнинской школы Ишимского района. Средства на его оборудование выделили из местного бюджета по инициативе главы муниципалитета. На эти деньги приобрели необходимые плакаты, макеты оружия, противогазы и обмундирование.

В классе сделали ремонт, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"У наших школьников есть большой запрос на получение знаний по начальной военной подготовке. Убедился в этом в школе села Стрехнино Ишимского района. Ребята показали, чему научились за этот год на курсах НВП: сборка-разборка оружия, первая медицинская помощь, строевая подготовка", - добавил он.

В будущем планируется обмен опытом между тренерами Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи и преподавателями НВП из районов области.