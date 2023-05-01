Проект строительства завода глубокой переработки гороха реализуется по механизму СПИК

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект строительства завода глубокой переработки гороха в Ишимском районе реализуется по механизму специального инвестиционного контракта (СПИК). Он предполагает льготы по налогам на прибыль и земле.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе визита в муниципалитет 31 мая.

Глава региона отметил, что "ПротеинСиб" реализует важный и нужный проект про переработке гороха. Это местный инвестор, который ранее уже реализовал несколько проектов.

"Продукция будет ориентирована на экспорт. Еще год назад, когда обсуждали проект, были очень осторожные оценки, что на экспорт пойдет лишь 10 процентов, а все остальное будет потребляться внутри России. Сегодня инвестор говорит, что экспортировать будет большую часть продукции. Это связано с тем, что ситуация на рынке изолята гороха меняется. Сдвинулся и срок выхода на производственную мощность - не конец 2026 - начало 2027, а 2025 год", - сказал Александр Моор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что сейчас обсуждается вопрос компенсации части затрат в денежном выражении по оборудованию. Еще один важный вопрос – это подъездная дорога.

"Учитывая, что продукция будет вывозится на большегрузах, существующая дорога не выдержит нагрузку. Мы синхронизируем время окончания строительства завода и начала выпуска продукции, чтобы провести капитальную реконструкцию участка, протяженностью 3,5-4 км. Этой дорогой пользуются и жители района", - подчеркнул губернатор.

Оксана Корнеенкова