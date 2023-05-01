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Проект "Тобольск настоящий" заинтересовал делегацию из Казахстана

Общество, 17:38 31 мая 2023

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Делегация из Казахстана – партнеры компании СИБУР – заинтересовались проектами "Тобольск 2020", "Тобольск настоящий", "Формула хороших дел". Они изучили опыт их реализации и высоко оценили итоги.

Об этом глава Тобольска максим Афанасьев написал в своих соцсетях.

"Пока готовишься к таким встречам, как бы со стороны смотришь на процесс и осознаешь объемы: количество социальных объектов, построенных детских площадок, отремонтированных бассейнов в детских садах, благоустроенных общественных пространств. Огромную работу проделали по запуску процесса восстановления памятников архитектуры. И еще больше работы впереди - с пониманием сроков, объемом финансирования, приспособлением объектов. Это правильный подход, который мы выработали совместно с нашим социальным партнером компанией СИБУР", - рассказал он.

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По мнению Максима Афанасьева, Тобольск и города Казахстана многое связывает. Новые знакомства помогут в формировании экономических и туристических связей, уверен он.

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# Максим Афанасьев , СИБУР , Тобольск 2020

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