Ишимские молодожены вновь наденут свадебные наряды на День города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 20 пар, поженившихся с начала года, подали заявки на участие в Марше молодоженов, который пройдет 18 июня в День города на стадионе "Центральный" в Ишиме. Набор желающих войти в историю города продолжается.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета ЗАГС Ишима Надежда Харитонова.

По ее словам, Марш молодоженов станет настоящим украшением праздника, потому что пары вновь облачатся в свадебные наряды и поприветствуют горожан и гостей города.

"Когда-то давно в Ишиме проводились массовые праздничные регистрации брака. Мы решили вернуть видоизмененную традицию и дать возможность семейным парам в день рождения родного города снова почувствовать себя женихами и невестами", - пояснила руководитель.

Надежда Харитонова рассказала, что в Марше смогут принять участие и молодые родители, которые стали ими в 2023 году. Их приглашают на мероприятие с детьми в колясках. С 1 января по 31 мая в Ишиме зарегистрировали 322 новорожденных.

Браков за тот же период зарегистрировали 183. Самой молодой невестой стала 15-летняя девушка в паре с 34-летним женихом. Самыми старшими новобрачными – 67-летний жених и невеста 56 лет.

Желающие принять участие в мероприятии могут обратиться в Комитет ЗАГС администрации Ишима по телефонам: 8(3452)7-02-07; 7-62-30.

Инна Кондрашкина