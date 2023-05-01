Памятную доску депутату от крестьянства Ишимского уезда откроют в селе Уктуз

дом Молодцовых в с. Уктуз, 2014 год | Фото: предоставлено Геннадием Крамором дом Молодцовых в с. Уктуз, 2014 год | Фото: предоставлено Геннадием Крамором

Памятную доску единственному члену Государственной думы III созыва - избраннику от крестьянства Ишимского уезда Тобольской губернии Константину Молодцову разместят в центре села с. Уктуз Бердюжского района. Ее откроют на бывшем семейном доме Молодцовых 1 июня, именно в этот день исполняется 150 лет со дня рождения народного депутата.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил ученый секретарь Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Геннадий Крамор.

По его словам, более 10 лет назад были опубликованы материалы о Молодцове, которые основывались на отрывочных сведениях от односельчан, из архивов и печатных источников. Но судьба Константина и его потомков была неизвестна.

"Иногда в нашей краеведческой работе возникают такие моменты, когда история сама раскрывает свои тайны. Так случилось и в этот раз. В прошлом году на меня вышел праправнук депутата Георгий Молодцов. В переписке раскрылось семейное древо Молодцовых с разветвленным числом потомков. Родилась идея о размещении памятной доски на сохранившемся здании, которое когда-то построил для себя и своей семьи Константин Молодцов в Уктузе", - рассказал музейщик.

Правда, сохранилось оно не полностью, в 1970 году второй этаж сгорел. Дом был заново восстановлен, реконструирован. Но нижний этаж сохранился практически в первозданном виде. В целом, здание имеет похожий на прежний облик. Оно является старейшим в селе, которое в настоящее время относится к Бердюжскому району, а не Ишимскому уезду, как это было ранее.

Геннадий Крамор рассказал, что идея о создании и размещении памятной доски нашла воплощение во взаимодействии с потомками Молодцова и Уктузской сельской администрацией.

Сам Георгий Молодцов приехать не смог, он делегировал почетную миссию правнуку Сергею, отец которого, Мстислав Молодцов, родился в Уктузе в 1928 году: "Уверен, что сыну будет интересно посмотреть на родину отца и приобщиться к родине своего прадеда", - резюмировал Геннадий Крамор.

Инна Кондрашкина