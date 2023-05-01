Игры и викторины проведут для юных тюменцев в сквере Депутатов в День защиты детей

| Фото: Дом культуры «Поиск» | Фото: Дом культуры «Поиск»

Юных тюменцев приглашают на развлекательную программу, посвященную Международному дню защиты детей, в сквер Депутатов. 1 июня в 16 часов 30 минут начнутся игры и викторины, сообщает Дом культуры "Поиск".

Также зрителей ждет театрализованное представление. Самых активных ребят наградят подарками.

Еще одна праздничная площадка развернется 1 июня на Цветном бульваре в 17 часов. Здесь пройдет шоу роботов и силовое экстрим-представление. На "Территории непослушания" можно будет устроить бои с подушками и принять участие в метании мягких игрушек. Завершится праздник флешмобом с мыльными пузырями.