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Игры и викторины проведут для юных тюменцев в сквере Депутатов в День защиты детей

Общество, 18:20 31 мая 2023

Дом культуры «Поиск» | Фото: Дом культуры «Поиск»

Юных тюменцев приглашают на развлекательную программу, посвященную Международному дню защиты детей, в сквер Депутатов. 1 июня в 16 часов 30 минут начнутся игры и викторины, сообщает Дом культуры "Поиск".

Также зрителей ждет театрализованное представление. Самых активных ребят наградят подарками.

Еще одна праздничная площадка развернется 1 июня на Цветном бульваре в 17 часов. Здесь пройдет шоу роботов и силовое экстрим-представление. На "Территории непослушания" можно будет устроить бои с подушками и принять участие в метании мягких игрушек. Завершится праздник флешмобом с мыльными пузырями.

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# День защиты детей , дети , сквер Депутатов , Цветной бульвар

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