В филиале фонда "Защитники Отечества" в Тюмени появится зона реабилитации для участников СВО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помещения для реабилитации военнослужащих из зоны специальной военной операции планируют открыть в филиале Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Тюмени до конца июня. Об этом рассказала руководитель регионального филиала фонда Динара Поштаренко.

"Для этого помещения нужно очень сложное и специфичное оборудование. Надеюсь, что мы откроем до конца июня. А потом начнем постепенно прорабатывать какие-то моменты", — добавила она.

Сейчас на втором и третьем этажах здания в пер. Приисковый, где расположился филиал, идут подготовительные работы и дооснащение. Второй этаж будет посвящен реабилитации. Здесь создадут городскую улицу с доступной средой. Любой ветеран, у которого есть ограничения по здоровью, сможет попробовать пользоваться пандусом, лифтом, заехать в автобус, потренироваться в посадке и высадке из автомобиля.

"Мы обдумывали эту площадку совместно с общественными организациями. Сделаем тренировочную квартиру, где будет реабилитационное оборудование, адаптированное под жилые помещения. Здесь же расположится школа по уходу на дому для членов семей участников специальной военной операции. На втором этаже также будет действовать пункт проката технических средств реабилитации. В видеоконференцзале организуют обучение и различные групповые занятия. Откроем здесь зону общественных проектов и комнату психологической помощи", — добавила Динара Поштаренко.

На третьем этаже в тихой гостиной посетители смогут поиграть в настольные игры, побеседовать или почитать книги. Ветераны очень хотят общаться друг с другом, их члены семей тоже, подчеркнула Динара Поштаренко. Здесь также оборудуют комнаты для групповых занятий с психологом и психологической разгрузки. Психологическая помощь будет доступна на каждом этаже, отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области.

Отметим, сейчас для посетителей открыт первый этаж. Здесь в зоне социального МФЦ ведут прием координаторы и представители смежных служб — Социальный фонд России, юридическая служба, служба мер социальной поддержки и другие. Это позволяет быстро и оперативно решать вопросы в режиме "одного окна". На открытии филиала 31 мая губернатор Тюменской области Александр Моор заметил, что то, что уже есть в здании сейчас, уже позволяет фонду начать работу. Важной задачей фонда является персональное сопровождение каждого ветерана, участника специальной военной операции и каждой семьи погибшего воина, сказал он. Отметим, 1 июня — официальный старт работы филиалов "Защитников Отечества" по всей стране.

Кроме того, на первом этаже расположатся комната индивидуальных консультаций, игровая детская комната, где можно оставить ребенка под присмотром воспитателей. Идет обустройство кафе.

Филиал фонда в Тюменской области расположен по адресу: пер. Приисковый, 12. Часы работы: с понедельника по пятницу – с 9 до 18 часов. Окна работают без обеда. Выходные: суббота и воскресенье.

Александра Чайкина