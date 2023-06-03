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Тюменские музыканты, актеры и танцоры могут стать участниками проекта "Лето в Усадьбе — 2023"

Общество, 12:02 03 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских музыкантов, певцов, актеров, поэтов и танцоров приглашают принять участие в новом сезоне "Лето в Усадьбе — 2023" на территории музея "Усадьба Колокольниковых".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник музея Евгения Скорнякова, "Усадьба Колокольниковых" круглый год проводит творческие партнерские мероприятия. "Лето в Усадьбе" — это цикл музыкальных, театральных, поэтических, танцевальных встреч, проходящих под открытым небом на территории музейного двора.

"Программа ориентирована в основном на молодую аудиторию. Это касается и посетителей, и артистов. Мы стараемся приглашать молодых, начинающих талантливых людей, студентов, недавних выпускников, тех, у кого искусство — это хобби. Даем им возможность заявить о себе, выступить в центре города. Конечно, бывают выступления и уже известных тюменских артистов. Большая часть мероприятий бесплатна для посетителей", — рассказала Евгения Скорнякова.

Желающие присоединиться к проекту могут отправить письмо в сообщения сообщества "Музей "Усадьба Колокольниковых" во ВКонтакте.

Со многими артистами впоследствии музейные сотрудники выстраивают дальнейшую работу, приглашают к участию в акциях "Ночь музеев" и "Ночь искусств", фестивалях.

Инна Пахомова

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# музей-усадьба Колокольниковых , музыканты

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