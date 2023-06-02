Фестиваль бега пройдет на набережной Туры 4 июня

| Фото: сайт «Стальной характер» | Фото: сайт «Стальной характер»

Ежегодный фестиваль бега "Стальной характер" пройдет в Тюмени на набережной Туры 4 июня. Торжественное открытие и старт фестиваля состоятся в районе мультицентра "Контора пароходства".

Как сообщают организаторы, участников и болельщиков ждут яркие забеги с красками, трасса для малышей 500 м и взрослые дистанции протяженностью 1, 5, 10 и 21 км. На финише каждый преодолевший дистанцию получит медаль.

Попробовать силы и испытать свою выносливость смогут все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. В рамках "Стального характера" пройдет Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", где Тюмень посоревновуется за звание "Беговой столицы".

Победителя среди городов определят по сопоставлению трех показателей. Это средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех участников. Заявку на участие можно подать на сайте.