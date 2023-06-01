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Жителей Тюменской области предупредили об аномальной жаре со 2 по 5 июня

Общество, 13:21 01 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об аномально жаркой погоде со 2 по 5 июня предупредили жителей Тюменской области. Температура воздуха поднимется до 36 градусов и выше, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 10 и более градусов. Граждан просят быть внимательными к своему самочувствию, избегать длительного пребывания на открытом солнце.

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# жара , погода , предупреждение

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