Жителей Тюменской области предупредили об аномальной жаре со 2 по 5 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об аномально жаркой погоде со 2 по 5 июня предупредили жителей Тюменской области. Температура воздуха поднимется до 36 градусов и выше, сообщает департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Среднесуточная температура воздуха превысит норму на 10 и более градусов. Граждан просят быть внимательными к своему самочувствию, избегать длительного пребывания на открытом солнце.