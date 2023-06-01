Тобольский аэропорт переходит на новое расписание с 1 июня

| Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов | Фото: пресс-служба аэропорта Ремезов

Тобольский аэропорт Ремезов перешел на новое расписание с 1 июня. Теперь по четвергам и субботам можно будет улететь в Новый Уренгой и Самару. Также добавился рейс в Бугульму - вылет из Тобольска в субботу, из Бугульмы в четверг, сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы в Москву будут выполняться три раза в неделю - в понедельник, четверг и пятницу. Улететь в Санкт-Петербург можно будет по понедельникам, четвергам и субботам.

Рейсы в Красноярск будут выполняться в понедельник и пятницу, в Нижнекамск - в понедельник и четверг, в Сургут - по четвергам и субботам. В Казань из Ремезова можно будет отправиться по понедельникам и пятницам, прилет - в понедельник, пятницу и субботу.

"Сохранение и дальнейшее развитие авиаперевозок из Ремезова стало возможным благодаря поддержке губернатора и правительства Тюменской области. Правительство региона решило вопрос замещения доли федерального бюджета областными бюджетными средствами на направлениях в Тобольск, что позволило сохранить и развить маршрутную сеть в рамках летнего расписания", - отметил исполнительный директор аэропорта Ремезов Владимир Варавва.

Приобрести билеты уже можно на сайте авиакомпаний и агентов.