Тюменка снимет короткий метр с терапевтическим эффектом "Второй шанс"

| Фото: группа "Тюменское кино" во ВКонтакте | Фото: группа "Тюменское кино" во ВКонтакте

Короткий метр "Второй шанс" о бывшем успешном боксере, от которого однажды отвернулась фортуна, создаст команда тюменки Аниты Климук. Старт съемок запланирован на июль-август 2023 года.

По сюжету спортсмен получил травму, потерял невесту и начал пить. Когда главный герой уже был на грани, то получил второй шанс вернуться к нормальной жизни.

"Мне кажется, что в наше время это актуальная история, ведь даже успешные мужчины переживают кризисы, которые толкают на дно. Я много общалась с разными молодыми людьми и рассказывала им о своей идее. Они говорили, что это очень жизненная история и мне захотелось этим поделиться с другими людьми", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сценарист и режиссер короткометражки Анита Климук.

Автор проекта работает в сфере кино, рекламы и шоу-бизнеса, но в роли режиссера и сценариста девушка выступила впервые. Ей помогает работать над сценарием писатель и сценарист, а также тренер по самообороне Михаил Диденко. За реализацию фильма взялась кинокомпания "REC".

Сейчас лента находится в препродакшн: формируется съемочная группа, начинается работа над художественно-творческими составляющими фильма и другое. Картину планируют выпустить до 15 сентября.

"Надеюсь, мое маленькое кино будет иметь психотерапевтический эффект и поможет людям, находящимся в кризисе, пережить его", - добавила тюменка.

Напомним, сценарий девушки выиграл в проекте "В полях". За каждым из пяти призеров, если это было необходимо участнику, закрепляли кураторов: операторов, режиссеров, продюсеров. Увидеть работу жители смогут на осеннем открытом показе в МТЦ "Космос". После этого фильм отправится на российские и международные фестивали.

За актуальной информацией о съемке короткометражки можно следить в официальной группе.

Виктория Макарова