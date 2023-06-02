Более 200 спортсменов примут участие в массовой велогонке в Ишиме

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Всероссийская массовая велогонка стартует на стадионе "Центральный" в Ишиме 3 июня, во Всемирный День велосипеда, сообщает департамент по спорту Тюменской области. Начало соревнований - в 12 часов, торжественное открытие пройдет в 11 часов 30 минут.

На старт выйдут спортсмены разных возрастов. Заявки на участие подали более 200 спортсменов. Желающие смогут зарегистрироваться на стадионе в день проведения соревнований. Регистрация откроется в 8 часов 30 минут.

Велосипедистам предстоит преодолеть дистанции от 200 м до 15 км в зависимости от возраста спортсменов и решения организаторов. Чем больше спортсменов, тем длиннее будет заезд. Отдельная гонка предусмотрена для любителей самокатов.