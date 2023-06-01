Тюменские полицейские изъяли у москвича более 15 кг наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 пакетов с наркотиками у 33-летнего жителя Москвы изъяли тюменские сотрудники Госавтоинспекции на 125 км автодороги Шадринск-Ялуторовск. Москвичу грозит лишение свободы от 15 до 20 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские остановили иномарку для проверки документов. Водитель нервничал, что послужило поводом для досмотра машины. В присутствии понятых в салоне под задним сиденьем и в багажнике под пластиковой обшивкой нашли 16 полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что наркотики синтетического происхождения являются "N-метилэфедрон". Общая масса запрещенных веществ составила более 15 кг.

Как пояснил житель столицы, наркотики он вез для распространения в разных регионах, конечным пунктом был запланирован Владивосток. Информацию, где взять наркотик и куда его доставить, мужчина получал в одном из мессенджеров. Оборудовав тайники, москвичу необходимо было также в Интернете отправить координаты их местоположения. Подобная поездка у 33-летнего мужчины не первая.

В отношении ранее не судимого мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.