Делегация Тюменской области привезла 20 наград с Российской студвесны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 наград привезла делегация Тюменской области с Российской студенческой весны, итоги которой подвели 31 мая в Перми. Студенты прибыли в Тюмень на железнодорожный вокзал 1 июня.

В числе призов у ребят два Гран-при, две награды первой степени, шесть — второй, две — третьей и восемь специальных призов. В результате команда стала третьей в общекомандном зачете.

"Мы невероятно рады, мы в шоке от побед. Не ожидали такого, это здорово. Впервые тюменскую делегацию представляли ребята из Тобольска и они выиграли региональную программу с "Волшебником изумрудного города". С точки зрения России - это круто", — поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" исполнительный директор XXVII Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени Анастасия Егорова.

"Волшебник изумрудного города" рассказывает историю девочки Эли из Тобольска, идущей путем Элли из сказки, только в современном мире на Студвесне. Участники показали, что сказочный сюжет не устарел и отлично вписывается в современные реалии.

Также Гран-при Всероссийского этапа в театральном направлении получила студия хореографии ИГиН из Тюменского индустриального университета. Студенты представили на суд жюри номер "Умка".

"Концентрированная подготовка в течение двух месяцев идет, но весь год ты все равно занимаешься со своей студией. В театре мы рассчитывали на высокую оценку и я подсознательно ждала победы, потому что мы достойно выступили. Эмоции на награждении, конечно, зашкаливали", - сказала доцент кафедры спортивного и современного танца ТГИК Оксана Бакланова.

Кроме того, команды получат денежное вознаграждение на развитие и продвижение своего творчества. Студии ИГиН вручат 100 тыс. рублей, а студентам Тобольского педагогического института им. Менделеева - 350 тыс. рублей.

Также тюменцы завоевали и другие награды. В танцевальном направлении тюменский театр танца "Проспект" стал лауреатами первой степени в номинации "Современный танец" с номером "Жизнь на кончике кисти". В оригинальном жанре в номинации "Цирковое искусство" лауреатом второй степени стала цирковая студия "Икар" с номером "С любимыми не расставайтесь". Специальный приз за функциональный реквизит забрала театральная компания "Имени тебя", в направлении "Мода" за коллекцию "Ванюша" спецприз за новаторство в прочтении национальной айдентики получили Инна Стричихина и Анна Самсонова. Полный список победителей и призеров опубликован в группе во ВКонтакте.

Напомним, в течение семи дней 90 студентов из пяти тюменских учебных заведений показали 25 концертных номеров, три коллекции одежды, 17 тюменцев выступили в неконцертных номинациях.

Виктория Макарова