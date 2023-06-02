500 юных артистов выступили на гала-концерте XХIII национального фестиваля "Радуга" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

500 юных артистов представили свои номера на гала-концерте XХIII национального фестиваля детского художественного творчества "Радуга", который прошел на открытой сцене у "Конторы пароходства" в Тюмени 2 июня. В отборочных турах приняли участие более 6 тыс. ребят от 7 до 17 лет из 26 муниципальных образований Тюменской области.

"С каждым годом число участников растет. Это молодые дарования, которые готовы продемонстрировать свою культуру, традиции, вовлеченность в нашу мирную, дружную жизнь в Тюменской области. Сегодня для зрителей выступили около 500 участников, которые были отобраны жюри", - сказал исполняющий обязанности председателя регионального комитета по делам национальностей Роман Малыгин.

Пять юных артистов представили корейский танец с цветами. Девочки были одеты в традиционный наряд "ханбок", который состоит из запахивающейся юбки и жакета. "Наш коллектив представляет региональную общественную организацию корейцев "Единство". Мы сегодня выступим с новым номером "Магнолия", который олицетворяет жизнь, детей, наше будущее. Мои дети большие молодцы, они справятся, я в них верю", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" хореограф коллектива Ирина Воронова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гости праздника увидели и русский хоровод, и казачью плясовую, и чеченский девичий танец, и цыганочу, послушали народные мелодии сибирских татар, казахскую домбру, ложкарей, киргизский комуз и частушки. Все лауреаты фестиваля "Радуга" получили дипломы.

Юлия Карандашева