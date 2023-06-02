Старое здание школы на ул. Красных Зорь в Тюмени снесут к октябрю

| Фото: скриншот видео ГУС Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУС Тюменской области

Здание бывшей школы на ул. Красных Зорь в Тюмени начали сносить. Сотрудники подрядной организации разбирают оконные и дверные проемы. На следующей неделе приступят к разбору крыши, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Основной демонтаж здания начнется через две недели. Завершить работы планируется в октябре текущего года", - рассказал мастер участка Борис Козьменко.

Он отметил, что на фасаде здания размещены маяки. В 2021 году по заказу Управления капитального строительства Тюменской области проведено инструментальное обследование строительных конструкций школы. Эксперты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация здания невозможна.