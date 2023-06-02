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21 социальный координатор фонда "Защитники Отечества" работает в Тюменской области

Общество, 17:42 02 июня 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

21 социальный координатор фонда "Защитники Отечества" работает в 19 муниципальных районах и городских округах Тюменской области. Всего в регионе к этой работе привлекут 35 специалистов.

Как отметили в инфоцентре регионального правительства, в настоящее время осуществляется донабор социальных координаторов для прохождения тестирования и обучения в Ишиме, Тюмени, Абатском, Ишимском, Юргинском, Ялуторовском, Уватском и Тюменский районах. Социальными координаторами могут стать еще 11 человек.

Напомним, филиал фонда "Защитники Отечества" в Тюмени работает по адресу: переулок Приисковый, 12. Здесь принимают девять специалистов по направлениям: предоставление мер социальной поддержки; психологотерапевтическая помощь; проведение медико-социальной экспертизы; трудоустройство; привлечение к физкультуре и спорту. Работа организована по принципу "одного окна".

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# социальная поддержка

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