В Тюмени в пробах воздуха обнаружено превышение вредных веществ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ обнаружили в пробах воздуха Тюмени 2 июня. По мелкодисперсным частицам РМ 2,5 оно составило 1,38 ПДК, сообщает управление Роспотребнадзора Тюменской области.

Контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе в Тюменской области продолжается в связи с природными пожарами. 2 июня Центр гигиены и эпидемиологии провел отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ: углерода оксида, мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, взвешенных веществ, азота диоксида, сероводорода, формальдегида, углерода (сажи), аммиака, хлористого водорода, акролеина, бензапирена.

В периоды задымления специалисты рекомендуют минимизировать время пребывания на улице. При сильном задымлении на открытом воздухе использовать защитные маски, закрывать окна и двери, а при отсутствии их герметичности сделать завесы из влажной ткани.

Также следует увлажнять воздух в помещении, проводить влажную уборку, обеспечить обильное питье. Эксперты советуют исключить дополнительную физическую активность, отказаться от употребления алкогольной продукции и по возможности исключить курение. Лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, необходимо строго соблюдать рекомендации врачей.

В случае ухудшения здоровья необходимо обращаться за помощью в медицинские организации.