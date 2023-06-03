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12 лесных и 9 ландшафтных пожаров действуют в Тюменской области

Происшествия, 10:01 03 июня 2023

СЕрегй Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: СЕрегй Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 лесных пожаров, 4 из которых локализованы, действуют в Тюменской области по данным на утро 3 июня. Возгорания зафиксированы в Нижнетавдинском, Вагайском, Уватском и Тюменском районах, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Также в Ярковском и Нижнетавдинском районах действуют 9 ландшафтных пожаров, 1 из них локализован.

Всего за сутки в регионе ликвидированы 12 природных пожаров. К тушению огня привлечены 278 человек и 48 единиц техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.

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