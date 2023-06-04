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Лесной пожар на площади 42 гектара потушили в Тюменской области

Происшествия, 10:15 04 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Лесной пожар на площади 42 гектара потушили в Тюменской области за сутки. Зафиксировано еще три новых. По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на утро 4 июня в регионе локализовали шесть из девяти действующих пожаров.

В Тобольской и Тюменской авиазонах установлен пятый – чрезвычайный класс пожарной опасности, в Ишимской – четвертый, Уватской – третий.

При обнаружении природного пожара сообщите о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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