В Тюменской области ликвидировали 16 природных пожаров за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 природных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки. Действуют два ландшафтных пожара в Ярковском и Нижнетавдинском районах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области 4 июня.

К тушению огня привлечены 295 человек и 75 единиц техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса и разводить открытый огнь.