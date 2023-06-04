  • 4 июня 20234.06.2023воскресенье
  • В Тюмени 31..33 С 2 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области ликвидировали 16 природных пожаров за сутки

Происшествия, 10:44 04 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 природных пожаров ликвидировали в Тюменской области за сутки. Действуют два ландшафтных пожара в Ярковском и Нижнетавдинском районах, сообщает информационный центр правительства Тюменской области 4 июня.

К тушению огня привлечены 295 человек и 75 единиц техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса и разводить открытый огнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лесные пожары , особый противопожарный режим , пожаротушение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 04.06.2023Два человека погибли в аварии на трассе Тюмень - Омск под Заводоуковском
10:44 04.06.2023В Тюменской области ликвидировали 16 природных пожаров за сутки
10:15 04.06.2023Лесной пожар на площади 42 гектара потушили в Тюменской области
15:51 03.06.2023В Тюменской области росгвардейцы предотвратили пожар вблизи водоема