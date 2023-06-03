Аллею воинской славы торжественно откроют в Голышманово

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Стенды с именами фронтовиков-земляков, принимавших участие в 12 основных битвах Великой Отечественной войны, установили в Аллее воинской славы в Голышмановском парке культуры и отдыха. Инициаторами стала группа активистов окружного Совета ветеранов, пишет "КП-Тюмень".

Волонтеры реализовали проект "Голышмановцы на полях сражений Великой Отечественной". В 2022 году он вошел в число лучших по итогам конкурса грантов губернатора Тюменской области.

По словам инициаторов, Аллея воинской славы решает две задачи: знакомит с главными битвами Великой Отечественной войны и фронтовиками-земляками, участвовавшими в них, а также увековечивает их память.

"Голышмановцев много воевало под Москвой, Сталинградом и в освободительных боях в Европе. На стендах есть QR-коды, с их помощью можно узнать дополнительную информацию", - рассказала председатель Совета ветеранов округа, автор проекта Ирина Грабко.

Добавим, торжественное открытие аллеи планируется провести 22 июня.