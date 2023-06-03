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Ансамбль "Зори Тюмени" с аншлагом выступил в Нижневартовске

Общество, 22:28 02 июня 2023

сообщество "Ямало-Ненецкий автономный округ" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Ямало-Ненецкий автономный округ" во ВКонтакте

Ансамбль "Зори Тюменские" выступил во дворце искусств Нижневартовска 2 июня. Коллектив представил зрителям программу "Люблю тебя мой край", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Нас пригласили на концерт ансамбля "Зори Тюмени". Я надеюсь увидеть, услышать самое прекрасное", - поделился перед началом концерта председатель Совета ветеранов УВД по Нижневартовску Виктор Синьков.

Напомним, тюменские артисты выходят на сцены Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках программы "Культурное сотрудничество". Инициаторами проекта выступили Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов.

Выступления Тюменского филармонического оркестра, Тюменского театра кукол, драмтеатра и ансамбля "Зори Тюмени" проходят в городах Югры и Ямала с мая по сентябрь. Подробную программу межрегионального проекта можно посмотреть здесь.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# Зори Тюмени

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