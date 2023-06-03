В лагерях Тюменской области по льготным путевкам отдохнут 7 тысяч ребят

| Фото: из сообщества "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень" ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА, детский центр Тюмень" ВКонтакте (архив)

Почти 7 тысяч ребят отдохнут в лагерях Тюменской области в 2023 году по льготным путевкам.

Это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в частности, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а также дети из малоимущих семей. К числу льготников также относятся ребята из семей участников СВО. Путевки предоставляют по очереди в зависимости от даты подачи заявлений.

Также 380 детей отправятся на отдых во всероссийские детские центры "Океан", "Орленок", "Смена" и международный детский центр "Артек". Такие путевки выдают ребятам, имеющим достижения в различных областях деятельности, пишет "Мегатюмень".