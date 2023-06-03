Тюменские выпускники напишут ЕГЭ по истории, физике и обществознанию

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

ЕГЭ по истории и физике сдадут выпускники Тюменской области 5 июня. А 8 июня они напишут самый массовый экзамен по выбору – обществознание, пишет "Вслух.ру".

На этой неделе состоялись ЕГЭ по русскому языку и математике. По русскому языку и математике базового уровня результаты ЕГЭ должны быть утверждены до 14 июня, по математике профильного уровня — до 15 июня. Официальный день объявления результатов — не позднее 16 и 17 июня.

Первые результаты — по литературе, химии и географии, которые сдали 26 мая, будут утверждены до 8 июня и объявлены до 13 июня.

Посмотреть результаты можно на сервисе checkege.rustest.ru, для этого потребуются ввести фамилию, имя, отчество выпускника, регион, номер паспорта и код с картинки.

Напомним, в 2023 году в Тюменской области ЕГЭ сдают 11 тыс. 168 человек, в том числе 10 тыс. 715 нынешних выпускников.