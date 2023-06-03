1 тыс. 650 школьников Уватского района отдохнут в дневных лагерях летом

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

1 тыс. 650 школьников Уватского района отдохнут в лагерях дневного пребывания на протяжении трех летних смен. Свою работу уже начали 17 детских оздоровительных лагерей, сообщает администрация района.

"Наши специалисты подготовили разнообразную программу, поэтому надеюсь, что дети проведут время интересно и с пользой", - отметил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Также в Уватской школе в июне для подростков, имеющих базовые навыки по допризывной подготовке, пройдет пятидневная смена "Ратник". А в вечерний период будут работать спортивные, досуговые площадки и вечерний клуб "Подросток" в центре соцобслуживания населения.

"Для нас важно, чтобы каждый юный житель Уватского районе имел возможность для организованного отдыха или работы. В частности, при содействии службы занятости населения планируется трудоустроить 417 подростков от 14 до 18 лет. Из них 168 будут работать вожатыми в оздоровительных организациях", - добавил глава Уватского района.

В приоритетном порядке трудоустраивают детей-сирот, детей из малообеспеченных и неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей военнослужащих в СВО. Работодателями могут выступать организации любых форм собственности.