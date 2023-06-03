Два пассажира погибли в ДТП на дороге Голышманово-Аромашево в Тюменской области

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

24-летняя девушка и 31-летний мужчина погибли в аварии на 26 км автодороги Голышманово-Аромашево в Тюменской области. В третьем часу ночи 3 июня автомобиль Changan сбил косулю. От удара машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Два пассажиров погибли, еще одна 22-летняя пассажирка с различными травмами доставлена в больницу. Водителя 25 лет врачи скорой помощи осмотрели на месте, от госпитализации он отказался.

Движение на трассе не ограничено. Животное погибло. Обстоятельства ДТП выясняются. В ГИБДД уточнили, что в машине ехали жители с. Аромашево: две сестры и два парня.