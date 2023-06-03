  • 3 июня 20233.06.2023суббота
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер юго-восточный

Два пассажира погибли в ДТП на дороге Голышманово-Аромашево в Тюменской области

Происшествия, 09:02 03 июня 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

24-летняя девушка и 31-летний мужчина погибли в аварии на 26 км автодороги Голышманово-Аромашево в Тюменской области. В третьем часу ночи 3 июня автомобиль Changan сбил косулю. От удара машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Два пассажиров погибли, еще одна 22-летняя пассажирка с различными травмами доставлена в больницу. Водителя 25 лет врачи скорой помощи осмотрели на месте, от госпитализации он отказался.

Движение на трассе не ограничено. Животное погибло. Обстоятельства ДТП выясняются. В ГИБДД уточнили, что в машине ехали жители с. Аромашево: две сестры и два парня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:14 03.06.2023В ДТП под Тюменью пострадала семилетняя девочка
10:01 03.06.202312 лесных и 9 ландшафтных пожаров действуют в Тюменской области
09:02 03.06.2023Два пассажира погибли в ДТП на дороге Голышманово-Аромашево в Тюменской области
21:34 02.06.2023Пятилетнюю девочку сбил автомобиль на Червишевском тракте в Тюмени