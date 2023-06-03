Кабинет для пациентов с заболеваниями сердца открыли в больнице Вагайского района

| Фото: пресс-служба областной больницы №9 | Фото: пресс-служба областной больницы №9

Кабинет для пациентов с подозрением на проблемы с сердцем открылся в областной больнице № 9 в Вагайском районе, сообщает пресс-служба учреждения.

На прием сюда приглашают пациентов, имеющих клинические симптомы застойной сердечной недостаточности. Это одышка при нагрузке, одышка в горизонтальном положении, усиливающаяся в ночное время, а также отёчность ног.

"К нам могут обратиться самостоятельно на приём пациенты, ранее перенесшие оперативное лечение на сердечно-сосудистой системе. А также пациенты с высокими цифрами артериального давления, высоким уровнем холестерина, с длительным течением сахарного диабета и болями в области сердца", - рассказала врач-кардиолог Александра Грибанова.

Врач проведет осмотр пациента, скорректирует лечение и при необходимости направит в профильные стационары.

В настоящее время на учете у специалистов кабинета уже состоят 62 человека, 30 пациентам назначены необходимые препараты.