  • 3 июня 20233.06.2023суббота
  • В Тюмени 33..35 С 4 м/с ветер южный

Кабинет для пациентов с заболеваниями сердца открыли в больнице Вагайского района

Общество, 12:41 03 июня 2023

пресс-служба областной больницы №9 | Фото: пресс-служба областной больницы №9

Кабинет для пациентов с подозрением на проблемы с сердцем открылся в областной больнице № 9 в Вагайском районе, сообщает пресс-служба учреждения.

На прием сюда приглашают пациентов, имеющих клинические симптомы застойной сердечной недостаточности. Это одышка при нагрузке, одышка в горизонтальном положении, усиливающаяся в ночное время, а также отёчность ног.

"К нам могут обратиться самостоятельно на приём пациенты, ранее перенесшие оперативное лечение на сердечно-сосудистой системе. А также пациенты с высокими цифрами артериального давления, высоким уровнем холестерина, с длительным течением сахарного диабета и болями в области сердца", - рассказала врач-кардиолог Александра Грибанова.

Врач проведет осмотр пациента, скорректирует лечение и при необходимости направит в профильные стационары.

В настоящее время на учете у специалистов кабинета уже состоят 62 человека, 30 пациентам назначены необходимые препараты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Вагайский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:39 03.06.2023Летнюю педиатрическую школу откроют в Тюменском медуниверситете
16:02 03.06.2023120 детей из Ишима и Ишимского района объединила военно-спортивная игра "Зарница"
15:26 03.06.2023Специализированные дог-боксы хотят установить активисты в Тобольске
14:42 03.06.2023Мастерицы из Тюмени, Ишима и ХМАО вышивают карту Тюменской области