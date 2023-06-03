В Тюменском районе десятилетний мальчик поехал на речку на мотоцикле

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Десятилетнего мотоциклиста задержали автоинспекторы в деревне Черная Речка в Тюменском районе.

По данным ГИБДД Тюменской области, мальчик на мотоцикле ехал на речку. Родители об этом не знали.

"Информацию о нарушении направят в ПДН. Родителям рассказали о статистике ДТП с участием юных водителей мототехники и травмах, которые получают дети, управляя мотоциклами без прав, мотошлемов и достаточных навыков вождения", - отметили в ведомстве.