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В Тюменском районе десятилетний мальчик поехал на речку на мотоцикле

Происшествия, 14:24 03 июня 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Десятилетнего мотоциклиста задержали автоинспекторы в деревне Черная Речка в Тюменском районе.

По данным ГИБДД Тюменской области, мальчик на мотоцикле ехал на речку. Родители об этом не знали.

"Информацию о нарушении направят в ПДН. Родителям рассказали о статистике ДТП с участием юных водителей мототехники и травмах, которые получают дети, управляя мотоциклами без прав, мотошлемов и достаточных навыков вождения", - отметили в ведомстве.

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# ГИБДД Тюменской области

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