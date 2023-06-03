В Тюменской области росгвардейцы предотвратили пожар вблизи водоема

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Факт разведения костра на берегу местного водоема выявили сотрудники Омутинского межмуниципального отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области. Таким образом удалось предотвратить пожар, сообщает пресс-служба ведомства.

Находясь на маршруте патрулирования в селе Омутинское, старший сержант Владимир Фоминцев и младший сержант Роман Третьяков заметили дым со стороны окраины села. Подъехав ближе, экипаж увидел группу детей, которые, находясь на берегу водоема без сопровождения взрослых, разожгли огонь. Пламя могло по сухостою в кратчайшее время распространиться на большую территорию и создать угрозу жилым домам.

Благодаря оперативным действиям росгвардейцев костер был потушен без привлечения пожарных подразделений. С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа по соблюдению мер пожарной безопасности, затем они были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства уже с привлечением родителей.