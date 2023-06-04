Ветеринарную клинику открыл самозанятый в Голышманово по соцконтракту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеринарную клинику открыл самозанятый Даниил Шумеляк по социальному контракту в Голышманово. За счет средств господдержки в размере 350 тыс. рублей он купил спецоборудование и аппаратуру.

"Теперь с помощью портативного аппарата УЗИ и гематологического анализатора крови я могу оперативно поставить точный диагноз и помочь животному. На выделенные по соцконтракту средства я также приобрел стол, шкафы, стеллажи, лекарства, клетки для стационара. В моей ветклинике 12 койко-мест для кошек и одно для собаки. В операционную купил специальный стол, процедурные столики, хирургический коагулятор, который препятствует кровотечению во время операции, сухожарочный шкаф для стерилизации хирургических инструментов", - рассказал ветеринар.

Дни недели у него расписаны по часам. Он лечит не только собак и кошек, но и сельхозживотных. А также консультирует клиентов местной ветеринарной аптеки, пишет КП-Тюмень.