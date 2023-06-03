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Тюменский коллектив "Камерата Сибири" выступил в Нефтеюганске

Общество, 20:54 03 июня 2023

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Тюменский коллектив "Камерата Сибири" выступил 3 июня в нефтеюганском культурном центре "Юность". Зрители услышали народные произведения и творения Чайковского, Стравинского, Шнитке и современного композитора Карманова, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Директор школы телевидения "Art School TV" Валерия Маркина отметила, что для Нефтеюганска - это большое событие, потому что здесь культурная жизнь не так насыщена, как Ханты-Мансийске или Сургуте.

"Мы всегда рады. Очень приятно, что такие сотрудничества заключаются и, я думаю, что это начало чего-то хорошего и большого. У нас, конечно, такое в диковинку, поэтому особое удовольствие смотреть на больших артистов", - поделилась она.

Выступление оркестра из Тюменской области прошло в рамках программы "Культурное сотрудничество", которую запустили Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# Камерата Сибири , Нефтеюганск

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